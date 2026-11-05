Омск-информ
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В омском сквере нашли опасные батуты

Аттракционы не были зарегистрированы и угрожали здоровью детей.
батут

Прокурорская проверка в сквере «Территория детства» в Ленинском округе Омска выявила нарушения при эксплуатации надувных батутов. Об этом сообщила прокуратура Ленинского округа.

Как выяснилось, местный индивидуальный предприниматель сдавал надувные аттракционы в пользование за плату. При этом коммерсант пренебрег нормами технических регламентов, из-за чего дети могли получить травмы или иной вред здоровью. Помимо этого, батут так и не поставили на учет в Гостехнадзоре Омской области, хотя этого требует законодательство. Отметим, что в июле 2026 года мужчину уже наказывали в административном порядке за похожие проступки.

По результатам проверки бизнесмену по инициативе прокуратуры назначено наказание по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Ему предстоит выплатить штраф в сумме 35 тыс. рублей.

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·Происшествия·Андрей Андреев

В омском сквере нашли опасные батуты

Аттракционы не были зарегистрированы и угрожали здоровью детей.
батут

Прокурорская проверка в сквере «Территория детства» в Ленинском округе Омска выявила нарушения при эксплуатации надувных батутов. Об этом сообщила прокуратура Ленинского округа.

Как выяснилось, местный индивидуальный предприниматель сдавал надувные аттракционы в пользование за плату. При этом коммерсант пренебрег нормами технических регламентов, из-за чего дети могли получить травмы или иной вред здоровью. Помимо этого, батут так и не поставили на учет в Гостехнадзоре Омской области, хотя этого требует законодательство. Отметим, что в июле 2026 года мужчину уже наказывали в административном порядке за похожие проступки.

По результатам проверки бизнесмену по инициативе прокуратуры назначено наказание по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Ему предстоит выплатить штраф в сумме 35 тыс. рублей.

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Рубрика - Происшествия