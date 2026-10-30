Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В Омске вандалы устроили погром в парке

Руководство общественного пространства обратилось в полицию.
вандализм

В одном из омских парков снова активизировались вандалы. Неизвестные испортили элементы благоустройства, изрисовав их граффити и повредив скамейки, урны и малые архитектурные формы. О происшествии сообщили в официальном сообществе «Городские парки».

Сотрудники парка стараются оперативно устранять последствия, однако ликвидация разрушений серьезно бьет по бюджету.

– Каждый такой инцидент администрация парка оперативно отрабатывает и устраняет, но все расходы на ремонт и восстановление ложатся на бюджет парка. Средства на восстановление поврежденного имущества могли бы быть направлены на новое благоустройство, комфорт и развитие парка, – отметили в сообществе.

По всем зафиксированным фактам порчи имущества администрация уже направила заявления в полицию для привлечения виновных к ответственности. Омичей в очередной раз призвали бережно относиться к общему городскому пространству.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омске вандалы устроили погром в парке

Руководство общественного пространства обратилось в полицию.
вандализм

В одном из омских парков снова активизировались вандалы. Неизвестные испортили элементы благоустройства, изрисовав их граффити и повредив скамейки, урны и малые архитектурные формы. О происшествии сообщили в официальном сообществе «Городские парки».

Сотрудники парка стараются оперативно устранять последствия, однако ликвидация разрушений серьезно бьет по бюджету.

– Каждый такой инцидент администрация парка оперативно отрабатывает и устраняет, но все расходы на ремонт и восстановление ложатся на бюджет парка. Средства на восстановление поврежденного имущества могли бы быть направлены на новое благоустройство, комфорт и развитие парка, – отметили в сообществе.

По всем зафиксированным фактам порчи имущества администрация уже направила заявления в полицию для привлечения виновных к ответственности. Омичей в очередной раз призвали бережно относиться к общему городскому пространству.

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Рубрика - Общество