Посадившему в поле самолет Сочи – Омск пилоту грозят иском на 127 млн рублей

Фото: Уральские авиалинии

Командиру воздушного судна Сергею Белову, посадившему пассажирский самолет в поле в 2023 году, грозит иск на 127 миллионов рублей за повреждение деталей лайнера Airbus A320. Сумма материальных претензий выросла после повторного предъявления обвинения в нарушении правил безопасности, сообщают «Известия». Требования компенсации касаются поломки четырех тормозов, колес и семи лопастей вентилятора двигателя.

Напомним, 12 сентября 2023 года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с 161 пассажиром и шестью членами экипажа следовал по маршруту Сочи – Омск и подал сигнал бедствия. Из-за утечки жидкости из гидросистемы командир Сергей Белов принял решение экстренно приземлиться на поле в районе села Убинского Новосибирской области. В результате посадки никто не пострадал.

По версии следствия, пилот проигнорировал оповещения об отсеке шасси и не перепроверил расчет остатка топлива. Адвокаты пилота обращают внимание на то, что ключевую экспертизу проводил специалист без пилотского удостоверения и практического опыта полетов на Airbus A320.

По данным защиты, эксперт вовсе не досматривал сам аварийный борт и не изучил данные бортовых самописцев. Ранее Восьмой кассационный суд отправлял материалы дела обратно в прокуратуру для исправления нарушений, но квалификацию действий командира менять не стали.