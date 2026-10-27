Омич едва не погиб при пожаре в собственной квартире

Фото: max.ru/id5503084944_gos

Вчера днем, 26 октября, в Октябрьском округе Омска произошел пожар в пятиэтажном доме на проспекте Космическом. Сигнал о возгорании в квартире на четвертом этаже поступил спасателям в 13:14.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России спасли из горящего помещения владельца квартиры. Мужчина получил травмы, его передали бригаде скорой помощи.

Пожар на площади шести квадратных метров удалось полностью ликвидировать за 14 минут. На месте работали девять спасателей и три единицы спецтехники. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее сообщалось о смерти мужчины во время пожара в селе Южном Павлоградского района.