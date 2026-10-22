Омичи заплатят полмиллиона за разведение костров в лесах

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За прошедший сезон в Омской области за нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлекли 84 человека. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов сообщил первый заместитель начальника регионального Главного управления лесного хозяйства Евгений Старокожев.

Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила около 555 тысяч рублей. Как уточнили в ведомстве, из этой суммы добровольно омичи выплатили 400 тысяч.

Параллельно со штрафными санкциями профильные службы и лесничие продолжают вести регулярную профилактическую работу с населением в районах области.

Особый противопожарный режим, длительное время действовавший в Омской области, включает в себя запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. Пожароопасный сезон в регионе стартовал 10 апреля и завершился 19 октября.