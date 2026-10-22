Омск стал самым тихим из российских городов

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Только 38 % омичей оценивают уровень шума в своем городе как высокий. По данным МТС, Омск стал самым тихим городом-миллионником, по мнению жителей.

Самым шумным городом в рейтинге стал Новосибирск. Очень шумным его считают 73 % жителей. На втором месте – Москва (71 %), а на третьем – Екатеринбург (69 %). Самыми тихими городами после Омска стали Пермь (43 %) и Волгоград (49 %).

Отметим, что к основным источникам шума омичи отнесли автомобили, разговоры компаний на улице и ремонт соседей.