«Человек – объект охоты»: чиновник назвал реальную причину выхода медведей к людям

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Крупные лесные пожары в соседних регионах и аномальная жара в Омской области спровоцировали миграцию медведей к населенным пунктам региона. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов сообщил первый заместитель начальника регионального Главного управления лесного хозяйства Евгений Старокожев.

Основными причинами выхода диких животных к людям стали спасающиеся от огня звери из северных регионов России, а также засуха, из-за которой в лесах погиб урожай ягод и кедровых орехов.

– Сложный в этом году сезон был для всего, что естественно растет: мало осадков, чтобы были ягоды и грибы. Медведь мигрирует к населенным пунктам, чтобы покушать. А человек для него – объект охоты. Поэтому мы стараемся обезопасить наших сотрудников, выполняющих работы в лесу, и проводим регулярные инструктажи, – отметил Евгений Старокожев.

Лесничим приходится соблюдать особые меры предосторожности при подготовке лесосечного фонда и отводе участков, так как риск встреч с голодными хищниками в омских лесах существенно возрос.