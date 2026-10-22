В Омске откроется второй ресторан известной сети паназиатской кухни

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В следующий понедельник, 26 октября, в Омске откроется второй ресторан сети TomYumBar. Об этом сообщили в пресс-службе заведения.

В компании отметили, что рады расширению сети, поблагодарили гостей за доверие и пригласили всех желающих на открытие. Новый ресторан начнет принимать посетителей в 11:30.

Отметим, что вторая точка TomYumBar появится на Левобережье, напротив торгового центра «Тополиный». Первый ресторан сети работает на улице Тарской.