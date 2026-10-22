Все в огне: леса в Омской области стали гореть в два раза чаще

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В 2026 году площадь лесных пожаров и количество термических точек в Омской области выросло в два раза по сравнению с прошлым сезоном. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов рассказал первый заместитель начальника регионального Главного управления лесного хозяйства Евгений Старокожев.

С 10 апреля по 19 октября в лесах области ликвидировали 175 пожаров на площади свыше 7,1 тысячи гектаров. При этом система космического мониторинга зафиксировала с начала года 1057 термических точек общей площадью 117 тысяч гектаров – против 587 точек и 19 тысяч гектаров годом ранее.

– Предшествовала очень сложная ветровая нагрузка в весенний период и жаркое лето сезона. Что является основной причиной лесных пожаров? Несоблюдение правил при особом противопожарном режиме и другие факторы, – подчеркнул Старокожев.

По словам чиновника, пик горимости и наибольшая площадь пожаров пришлись на Называевский район, где выгорело более 3,8 тысячи гектаров, а лидерство по числу возгораний удерживает Омский район.