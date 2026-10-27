Убийце омички и ее дочери в Риме грозит пожизненное заключение

Фото создано при помощи ИИ

Прокуратура Рима потребовала приговорить к пожизненному лишению свободы гражданина США Фрэнсиса Кауфманна, обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы – уроженки Омска Анастасии Трофимовой – и их 11-месячной дочери Андромеды. О ходе громкого судебного процесса сообщает местное агентство ANSA.

Трагедия произошла летом 2025 года. Тела 28-летней омички и ее грудного ребенка нашли 7 июня в римском парке на вилле Памфили, где семья в последние дни жила в палатке. Личности погибших удалось установить только благодаря итальянскому аналогу программы «Жди меня»: мать Анастасии опознала дочь по татуировкам.

Подозреваемый Фрэнсис Кауфманн, с которым омичка познакомилась в 2023 году во время учебы на Мальте, сейчас находится в римской тюрьме «Ребиббия». Из-за агрессивного поведения его поместили в камеру для арестантов с психическими расстройствами.

Американец признает отцовство, но категорически отрицает вину в гибели женщины и ребенка. От услуг адвоката он отказался и намерен защищать себя в суде самостоятельно.