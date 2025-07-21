Скрывал настоящее имя и был судим за домашнее насилие – стали известны подробности о личности возможного убийцы женщины и годовалой девочки.

Подозреваемый в убийстве омички в Риме гражданин США Фрэнсис Кауфман содержится в римской тюрьме «Ребиббия» в камере для арестантов с расстройствами психики. Об этом стало известно корреспондентам «РИА Новости» от основателя организации по защите прав заключенных Nessuno tocchi Caino («Руки прочь от Каина»), бывшего члена итальянского парламента Элизабетты Дзампарутти.

– Он остается в режиме круглосуточного наблюдения под камерами в одиночной камере, – заявила Дзампарутти.

Одна из причин – тяжесть инкриминируемого ему преступления, а также агрессивное поведение после ареста.

Напомним, что в начале июня в Риме в парке виллы Панфили было обнаружено тело 28-летней уроженки Омска Анастасии Трофимовой и годовалой девочки. В розыск был объявлен американец Фрэнсис Кауфман, который к тому времени покинул Италию, но был задержан по подозрению в двойном убийстве в Греции, где умудрился разгромить камеру. Его экстрадировали в Италию, на борту самолета он угрожал конвоирам.

По информации другого СМИ, в ходе расследования дела об убийстве Анастасии Трофимовой оказалось, что Френсис Кауфман – не настоящие имя и фамилия подозреваемого. Был найден второй, настоящий, паспорт, выданный на личность Рексала Форда. В качестве Кауфмана он выдавал себя за кинорежиссера и даже заключил с продюсерской компанией контракт на съемки фильма на 3 млн евро. К тому же корреспондентам итальянского издания Corriere Della Serra стало известно, что ранее Форда/Кауфмана судили за домашнее насилие с применением оружия.

С Анастасией Трофимовой он познакомился в 2023 году на Мальте, где она училась. В июне 2024 года у них родилась дочь Андромеда. В последние дни они ночевали в палатке в парке, где были найдены их тела. Личности установили благодаря итальянскому телевизионному шоу, аналогу российской программы «Жди меня». По татуировкам Анастасия была опознана матерью, 9 июля родители Трофимовой приняли участие в съемках шоу, где история их дочери была рассказана подробно.