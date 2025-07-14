Редакция телепрограммы Chi l’ha visto? телеканала Rai3 взяла на себя все расходы поездки из Омска.

Родители убитой в Италии омички Анастасии Трофимовой приняли участие в шоу Chi l’ha visto? («Кто его видел?») телевидения Rai (Rai3) – аналоге нашей программы «Жди меня». В ходе передачи родителей отвели на место гибели дочки и внучки, чьи тела были обнаружены 7 июня в римском парке Вилла Памфили. Они разговаривали с людьми, знавшими Анастасию. Переводчик говорил по-русски, и все обстоятельства последних дней жизни молодой омички стали понятными.

Главным подозреваемым по делу проходит гражданин США Фрэнсис Кауфманн, сожитель погибшей. После совершения преступления он покинул страну и уехал в Грецию, где был арестован по европейскому ордеру и экстрадирован в Италию. По данным итальянских СМИ, он помещен в римскую тюрьму «Ребиббиа», в специальное отделение для заключенных с психическими проблемами.

Добавим, что пара познакомилась в 2023 году на Мальте, в 2024-м у них родилась дочь Андромеда. Следствие установило, что в последние дни жизни Трофимова жила в палатке в парке.

Тем временем российские СМИ сообщили, что запрос российского посольства по убийству уроженки Омска Анастасии Трофимовой остался без внимания итальянских властей. Они ссылаются на тайну следствия.