Омск-Информ
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·Происшествия

Редакция телепрограммы Chi l’ha visto? телеканала Rai3 взяла на себя все расходы поездки из Омска.

Родители убитой в Италии омички Анастасии Трофимовой приняли участие в шоу Chi l’ha visto? («Кто его видел?») телевидения Rai (Rai3) – аналоге нашей программы «Жди меня». В ходе передачи родителей отвели на место гибели дочки и внучки, чьи тела были обнаружены 7 июня в римском парке Вилла Памфили. Они разговаривали с людьми, знавшими Анастасию. Переводчик говорил по-русски, и все обстоятельства последних дней жизни молодой омички стали понятными. 

Главным подозреваемым по делу проходит гражданин США Фрэнсис Кауфманн, сожитель погибшей. После совершения преступления он покинул страну и уехал в Грецию, где был арестован по европейскому ордеру и экстрадирован в Италию. По данным итальянских СМИ, он помещен в римскую тюрьму «Ребиббиа», в специальное отделение для заключенных с психическими проблемами.

Добавим, что пара познакомилась в 2023 году на Мальте, в 2024-м у них родилась дочь Андромеда. Следствие установило, что в последние дни жизни Трофимова жила в палатке в парке.

Тем временем российские СМИ сообщили, что запрос российского посольства по убийству уроженки Омска Анастасии Трофимовой остался без внимания итальянских властей. Они ссылаются на тайну следствия.

1046Наталья Корнеева
·Происшествия

Редакция телепрограммы Chi l’ha visto? телеканала Rai3 взяла на себя все расходы поездки из Омска.

Родители убитой в Италии омички Анастасии Трофимовой приняли участие в шоу Chi l’ha visto? («Кто его видел?») телевидения Rai (Rai3) – аналоге нашей программы «Жди меня». В ходе передачи родителей отвели на место гибели дочки и внучки, чьи тела были обнаружены 7 июня в римском парке Вилла Памфили. Они разговаривали с людьми, знавшими Анастасию. Переводчик говорил по-русски, и все обстоятельства последних дней жизни молодой омички стали понятными. 

Главным подозреваемым по делу проходит гражданин США Фрэнсис Кауфманн, сожитель погибшей. После совершения преступления он покинул страну и уехал в Грецию, где был арестован по европейскому ордеру и экстрадирован в Италию. По данным итальянских СМИ, он помещен в римскую тюрьму «Ребиббиа», в специальное отделение для заключенных с психическими проблемами.

Добавим, что пара познакомилась в 2023 году на Мальте, в 2024-м у них родилась дочь Андромеда. Следствие установило, что в последние дни жизни Трофимова жила в палатке в парке.

Тем временем российские СМИ сообщили, что запрос российского посольства по убийству уроженки Омска Анастасии Трофимовой остался без внимания итальянских властей. Они ссылаются на тайну следствия.

1046Наталья Корнеева