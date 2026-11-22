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Появились подробности гибели 17-летней школьницы в среду, 18 ноября, на улице Арктической, под колесами «Тойоты Короллы» на пешеходном переходе. За рулем был 23-летний мужчина. Школьница скончалась на месте до приезда скорой. За рулем был 23-летний мужчина.

Похороны прошли вчера. По сведениям родственников погибшей, водитель по каким-то причинам не успел вовремя притормозить.

– Ужасающее зрелище, не для слабонервных. Рыдающая и кричащая мать, лежа на гробу своего ребенка, повторяла одну лишь фразу: «Как это можно пережить?» – рассказал телеграм-каналу «Новости Омска» друг семьи погибшей девочки.

Девочка училась в 11-м классе, в семье есть еще двое детей – младший и старший братья.

Знакомые семьи опасаются, что виновник ДТП может получить не реальный срок, а более мягкое наказание. По их словам, адвокат собирает положительные характеристики о нем. Друзья семьи утверждают, что на нем числится 56 штрафов за нарушения ПДД. По словам знакомых, извинений он не принес и помощи на похороны не предложил.