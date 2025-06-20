Мать женщины опознала дочку по телевизору.

В Риме обнаружены тела 35-летней Анастасии Трофимовой, уроженки Омска, и ее 11-месячной дочери. Они были найдены 7 июня в парке Вилла Боргезе. Идентификация погибших произошла благодаря программе на итальянском телевидении, аналогичной российской программе «Ищи меня». Мать Анастасии опознала дочь по татуировкам.

По версии следствия, мать и дочь были убиты американским сожителем Анастасии.

– В свете появившейся в итальянских СМИ информации о гибели, как сообщается, гражданки России, уроженки города Омска Анастасии Трофимовой, и ее 11-месячного ребенка, зверски убитых по ряду предположений ее американским сожителем, который по разным документам именовал себя Рексалом Фордом и Френсисом Кауфманом, запросили в итальянских компетентных органах подробные сведения в этой связи. Ведем активную работу для прояснения всех обстоятельств совершенного преступления и степени ответственности за него упомянутого гражданина США, который после совершения преступления покинул Италию и был задержан на территории Греции, – цитирует ТАСС заведующего консульским отделом Андрея Харченко.

Предположительно, мужчина является кинопродюсером. Пара с ребенком прибыла в Рим с Мальты, где в июне 2024 года у них родилась дочь, сообщает новостной канал Sky News TG-24. Пару с ребенком видели в Риме, мужчина был пьян. Затем его останавливали для проверки, когда он был уже с маленькой дочкой без Анастасии. Предположительно, женщина умерла раньше ребенка. На ее теле нет следов насилия, а у ребенка обнаружены побои и травмы.

Точная причина гибели женщины и девочки пока не сообщается.