В Омской области выпавшего из лодки рыбака нашли мертвым

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В Омской области утонул 41-летний рыбак. Об этом сообщили в СУ СК России по Омской области.

По предварительной информации, вечером 26 октября в акватории Иртыша вблизи деревни Доронино Тевризского района во время рыбалки из лодки выпал мужчина. Спасти его не удалось. По итогам проверки специалисты примут соответствующее процессуальное решение.

На фоне происшествия представители ведомства вновь напомнили гражданам о базовых правилах безопасности на водоемах. Специалисты рекомендуют обязательно информировать близких о маршруте и времени возвращения, тщательно изучать прогноз погоды перед выходом на воду и категорически воздерживаться от употребления алкоголя, который притупляет внимание и реакцию.

Также спасатели советуют надевать нескользящую обувь, подбирать одежду, которую можно легко снять в случае падения, и всегда иметь при себе аптечку.