Нелегальная уборщица обошлась омской компании в 400 тысяч рублей

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Судебные приставы взыскали с омской клининговой компании 400 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Организацию привлекли к ответственности после проверки одного из жилых комплексов в Москве, сообщили в региональном управлении ФССП.

Во время проверки в подсобном помещении инспектор миграционного отдела обнаружил иностранную гражданку, которая работала уборщицей без разрешения на трудоустройство. Это стало нарушением пункта 4 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ.

Как установил суд, омская компания, имевшая филиал в Москве, допустила женщину к работе без необходимых документов. Поскольку организация не смогла подтвердить соблюдение миграционных требований, ее привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 18.15 КоАП РФ и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Для взыскания задолженности исполнительный документ направили судебным приставам. Они арестовали денежные счета компании, после чего организация выплатила штраф полностью и в установленный срок добровольного исполнения решения суда.

Напомним, ранее сообщалось, что омские организации задолжали энергетикам сотни миллионов рублей.