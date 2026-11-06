Суд поставил точку в деле об опасном путепроводе в центре Омска

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Омский областной суд завершил рассмотрение апелляции по делу о содержании путепровода на улице Лизы Чайкиной. Поводом для судебного разбирательства стало обращение транспортной прокуратуры, которая предъявила требования к администрации Омска и департаменту строительства.

В ходе разбирательства суд прежде всего установил, что 85-метровый путепровод на улице Лизы Чайкиной находится в муниципальной собственности.

При этом проверка показала, что техническое состояние сооружения не отвечает требованиям безопасности. Специалисты выявили дефекты, которые влияют на надежность его конструкций. Более того, из-за этих неисправностей путепровод представляет опасность для пешеходов, автомобилистов и железнодорожного транспорта. В связи с этим проход людей по нему пришлось ограничить.

С учетом выявленных нарушений суд обязал департамент строительства администрации Омска в течение 12 месяцев после вступления решения в законную силу провести капитальный ремонт путепровода. В частности, необходимо устранить дефекты конструкций и привести сооружение в нормативное состояние, обеспечив его надежность и безопасность.

В итоге Омский областной суд оставил решение Центрального районного суда без изменений. Это означает, что оно вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что власти омского села не замечали разбитую дорогу, пока не вмешался суд.