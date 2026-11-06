Американца навсегда отправили за решетку за жестокое убийство омички с младенцем

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Итальянский суд отправил пожизненно в тюрьму гражданина США Фрэнсиса Кауфманна, обвиняемого в жестоком убийстве омички Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Напомним, тела 28-летней Трофимовой и ее дочери обнаружили 7 июня 2025 года в парке на территории римской виллы Памфили. Незадолго до этого семья поселилась там в палатке. Личности погибших удалось установить благодаря итальянской версии программы «Жди меня»: мать омички опознала дочь по татуировкам.

Фрэнсис Кауфманн, познакомившийся с Анастасией на Мальте в 2023 году, находился в римской тюрьме «Ребиббия». Из-за неадекватного поведения его поместили в камеру для заключенных с психическими расстройствами.

Американец подтвердил свое отцовство, однако отрицает причастность к гибели женщины и ребенка. От помощи адвоката он отказался и решил самостоятельно представлять свои интересы в суде.