Охотника эвакуировали спустя неделю после нападения медведя: его напарник погиб

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Из тайги на юге Красноярского края 5 ноября эвакуировали охотника, который провел в изоляции больше недели. Он ожидал помощи вместе с телом погибшего товарища на расстоянии примерно 160 километров от ближайшего населенного пункта, куда они изначально добирались пешком и по воде. О спасении рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Вертолет МЧС доставил спасенного в Абакан, где базируется задействованный в операции отряд. В региональном следственном управлении опубликовали видеозапись допроса, на котором мужчина рассказал об обстоятельствах трагедии.

– Сразу сердце застучало, я понял: что-то неладное. Из кармана два патрона достал еще дополнительных, у меня два было заряжено. Все, я между глаз этих прицелился, резко фонарик врубаю и уже вижу четко силуэт, вот он, медведь, на куче сидит. Все, начал стрелять по нему, – рассказал охотник.

Погибший и его напарник ушли в промысловую зону в конце октября. Хищник напал 28 октября в нескольких километрах от охотничьей избушки. Выживший отправился на поиски пропавшего, застрелил агрессивного зверя, однако самостоятельно покинуть труднодоступную местность не смог.

Позже к месту происшествия подошли еще два охотника, которые помогли перенести тело погибшего к зимовью. Мужчины оставались втроем в ожидании экстренных служб несколько дней. Как пояснили в местном МЧС, вылет воздушного судна задерживался из-за неблагоприятных погодных условий.