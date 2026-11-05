Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омской области два подростка ушли из детдома и исчезли

Следователи и полиция разыскивают несовершеннолетних, которые самостоятельно ушли из дома детства.
Белов и Ноджак

В Омской области пропали двое подростков. Правоохранительные органы разыскивают 17-летнего Данилу Белова и 15-летнего Егора Ноджака.

Подростки самовольно покинули учреждение для детей, расположенное в Муромцевском районе. Сотрудники следственного комитета и полиции проводят комплекс мероприятий по установлению местонахождения мальчиков.

Всех, кому что-либо известно о несовершеннолетних, просят обратиться по номерам 102 или 123.

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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омской области два подростка ушли из детдома и исчезли

Следователи и полиция разыскивают несовершеннолетних, которые самостоятельно ушли из дома детства.
Белов и Ноджак

В Омской области пропали двое подростков. Правоохранительные органы разыскивают 17-летнего Данилу Белова и 15-летнего Егора Ноджака.

Подростки самовольно покинули учреждение для детей, расположенное в Муромцевском районе. Сотрудники следственного комитета и полиции проводят комплекс мероприятий по установлению местонахождения мальчиков.

Всех, кому что-либо известно о несовершеннолетних, просят обратиться по номерам 102 или 123.

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Рубрика - Происшествия