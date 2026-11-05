Почти 12 тысяч омичей попались на парковке на газонах и детских площадках

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В Омске с начала 2026 года к административной ответственности за парковку на газонах, детских и спортивных площадках привлекли 11 974 владельца транспортных средств. Об этом сообщили в мэрии города по итогам промежуточного подведения результатов работы систем фото- и видеофиксации.

Специалисты департамента контроля выявили нарушения 125-й статьи Решения Омского городского совета от 25.07.2007 № 45, регулирующей правила благоустройства и поддержания чистоты на территории города. Для поимки нарушителей за указанный период организовали 446 рейдовых мероприятий. Суммарный размер наложенных штрафов достиг 25 532 000 рублей.

За размещение автомобилей на газонах, а также на детских и спортивных площадках действуют следующие санкции: для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 14 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей.