Станут нарушать: омские водители категорически против платных парковок

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В центре Омска начали вводить систему платных парковок. Планируется, что к концу года в городе появится 200 специальных зон на 3794 места. Однако строить новые парковки власти не будут. Вместо этого часть уже существующих общедоступных стоянок оборудуют камерами и компьютерами, чтобы брать плату с водителей.

Нововведения планируются на 47 улицах, в том числе Маршала Жукова (332 мест), Фрунзе (306 мест), Булатова (277 мест) и Тарской (237 мест). Платными эти парковки будут с 08:00 до 20:00. Бесплатный период составит всего 15 минут. Сверх этого времени за каждый час придется отдавать по 60 рублей.

Отметим, что чиновники уже заключили контракт на обустройство стоянок с московским ПАО «Софтлайн» на 380 млн рублей. Компания должна установить оборудование к концу октября. «Омск-информ» выяснил у водителей, насколько эффективна система платных парковок.

Весь день парковаться невыгодно

По словам депутатов и чиновников, введение системы платных парковок позволит добиться сразу нескольких целей. Власти хотят повысить оборачиваемость парковочных мест, разгрузить улицы, уменьшить выбросы и получить доход с муниципальной земли.

Чиновники и депутаты, принимавшие решение, нацелены на высокую оборачиваемость машино-места. То есть приоритет отдается не работающим в центре омичам, а тем, кто приезжает в центр на часок.

– Задача платной парковки – ее оборачиваемость. Попросту говоря, человек, который поставит авто на весь день, приезжая на работу, занимает парковочное место с момента его постановки. И до момента, когда он уезжает с работы. Соответственно, люди, которые двигаются по городу Омску на автомобилях, решают свои какие-то личные и рабочие вопросы, не могут припарковаться в зонах действия парковочных пространств, не ограниченных знаком. Данная ситуация, на наш взгляд, неприемлема, – заявлял ранее председатель комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.

Вероятно, увеличить оборачиваемость парковок власти и правда смогут. Уже решено, что платными стоянки будут в рабочее время. И если за час придется отдать всего 60 рублей, то за рабочий день набежит больше 500 рублей, а за месяц – около 10 тысяч. Конечно, омичам хотят предоставить возможность покупать абонементы. Однако, пока не очевидно, что это выгодное предложение.

Расценки, которые предлагают (эти суммы пока не утвердили в отличие от стоимости часа):

3150 рублей за семь дней,

11 860 рублей за 30 дней,

66 690 рублей за 183 дня,

124 490 рублей за год.

Не променяют на автобусы

Удастся ли с помощью платных парковок разгрузить дороги и уменьшить выбросы – вопрос. Надежды властей на то, что автомобилисты начнут массово пересаживаться на автобусы, скорее всего несбыточны.

В часы пик, когда все едут на работу и с работы, общественный транспорт и так переполнен. Водители не променяют свои комфортные машины на автобусы, просто будут искать альтернативы.

– Я видел, как это работает в Москве, в Берлине, в Амстердаме. Платные парковки – это благо для Омска. Если я приехал в какое-то заведение, например, я заплачу. Мне далеко идти не захочется и неприятно будет на газон машину ставить, – рассказал «Омск-информу» один из омских водителей.

А те, кто работает в центре, по его словам, знают, где места бесплатные и там машину поставят. Депутаты обещают, что подготовили более 2,7 тысячи бесплатных парковочных мест, которые станут альтернативой платным площадкам. Их адреса внесут в приложение «Парковки Омска», которое сейчас готовят.

– Буду искать бесплатные парковочные места. Конечно, на автобус я не пересяду. Я езжу на машине не потому, что есть парковка. Это не связано, – отметила еще одна омичка.

Однако в центре Омска и без платных зон были проблемы со стоянками. Уже несколько лет подряд в городе вводят запрет на парковку вдоль дорог, но горожане продолжают там ставить машины.

Ситуация может усугубиться. Спрос на бесплатные места увеличится. Может получиться, что людям, живущим в центре, негде будет ставить свои машины после работы.

Получится примерно то же, что в районе «G-Drive Арены» в дни матчей. И никому до этого не будет дела.

Парковка на газонах

Не исключено, что введение системы платных парковок в Омске спровоцирует волну нарушений. Те, кто не найдут бесплатные места, будут оставлять машины на газонах и тротуарах. Некоторые водители настроены радикально.

– Если парковки вдруг станут платными, обращусь к своему руководству, чтобы оплачивало. А если у руководства нет на это денег, у меня тоже нет. Значит, буду нарушать. Ставить машину в неположенных местах с вывернутыми колесами (чтобы не забрали на эвакуаторе). Снимать номера каждый раз, чтобы штраф не получить, – признается еще один омич.

Только за первую половину года омичей оштрафовали на 9,6 млн рублей за парковку автомобилей на газонах, детских площадках и других не предназначенных для этого местах. Сотрудники департамента контроля постоянно проводят рейды по выявлению нарушителей, но нарушать горожане не перестают.

Чтобы как-то повлиять на водителей, власти даже собираются увеличить число комплексов автоматической фиксации нарушений. Сейчас в аренде у мэрии их всего три. Поможет ли это – покажет время.

В общем, пока омские водители настроены настороженно. И вряд ли первое время система платных парковок сработает на поставленные задачи.