Омичей будут штрафовать за стоянку на платных парковках

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты поддержали идею введения штрафов за нарушение правил использования платных парковок. Статью планируют добавить в КоАП Омской области.

Депутаты предлагают устанавливать штрафы за бесплатное занятие парковочных мест на платных автостоянках. Физическим лицам грозят санкции в размере 5 тыс. рублей, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 40 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф составит 3,5 тыс. рублей для всех.

– Задача платной парковки – ее оборачиваемость, попросту говоря, человек, который поставит машину на весь день, приезжая на работу, занимает парковочное место с момента его постановки и до момента, когда он уезжает с работы. Соответственно, люди, которые двигаются по городу Омску на автомобилях, решают свои какие-то личные и рабочие вопросы, не могут припарковаться в зонах действия парковочных пространств, не ограниченных знаком. Данная ситуация, на наш взгляд, неприемлема, – пояснил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.

Проект направлен на дальнейшее рассмотрение в Законодательное собрание Омской области, где после согласования и доработки его примут официально.