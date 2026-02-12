Омичей предложили пересадить на автобусы для поездок на работу

Личные автомобили слишком нагружают дорожную сеть.

omskinform.ru

Депутаты профильного комитета горсовета обсудили проблему организации дорожного движения в Нефтяниках. Основное внимание парламентарии уделили ситуации в районе крупных предприятий города: из-за большого наплыва личных автомобилей сотрудников, которые паркуются с нарушениями, движение на подступах к промзонам оказывается парализованным.

Глава департамента транспорта Вадим Кормилец подчеркнул, что локальными мерами здесь не обойтись – району необходим комплексный проект организации движения. Планируется установка дорожных знаков и специальных ограждений, которые физически закроют машинам доступ к газонам. В свою очередь, руководитель Регионального центра организации дорожного движения Руслан Душенкин предложил усилить патрулирование улиц в Нефтяниках, чтобы оперативно штрафовать нарушителей.

Однако Душенкин отметил, что расширять парковки нет смысла. При текущем уровне автомобилизации городская сеть не справится с нагрузкой, если каждый работник промзоны будет ежедневно выезжать на личном авто.

– С точки зрения правильного планирования организации движения по городу-миллионнику и перемещения транспорта по городу, рассчитывать, что каждый сотрудник крупнейших предприятий города будет ездить на своем автомобиле каждый день туда и обратно – так себе занятие. Потому что это большая нагрузка на улично-дорожную сеть, – объяснил Душенкин.

Альтернативой должен стать приоритет общественного транспорта и развитие корпоративных перевозок (служебных автобусов). По мнению специалистов, это единственный способ разгрузить дороги миллионника и выстроить современную транспортную логистику.