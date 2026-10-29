В Омске впервые за 16 лет вдвое подняли транспортный налог

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Депутаты Законодательного собрания Омской области на заседании проголосовали за поправки в региональный закон, которые повышают транспортный налог впервые с 2010 года. О решении парламентариев сообщается в публикации регионального парламента.

Для владельцев машин мощностью до 100 лошадиных сил ставка поднимется с 7 до 25 рублей за лошадиную силу, если транспорт записан на организацию, и с 7 до 12 рублей – если на физическое лицо. Автомобилисты с 100–150 лошадиными силами будут платить 30 рублей вместо 15, а в диапазоне 150–200 сил – 50 рублей вместо 30. Для машин мощностью 200–250 лошадиных сил сбор вырастет с 45 до 75 рублей, свыше 250 – с 90 до 150 рублей.

– Мера приведет к увеличению средств, направляемых на улучшение дорожной инфраструктуры в Омской области, – уточнили региональные власти.

Помимо легковых автомобилей, изменения затронут владельцев автобусов, мотоциклов, грузовиков, катеров, яхт, снегоходов, гидроциклов, самолетов и других видов транспорта. По словам представителей власти, дополнительные поступления в бюджет позволят направить больше денег на развитие дорожного хозяйства региона.

Ранее сообщалось, что эти поправки подготовило Министерство экономического развития Омской области. 20 октября депутаты регионального парламента приняли инициативу к рассмотрению. Сейчас парламентарии окончательно приняли поправки в закон.