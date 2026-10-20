Омичам впервые за 16 лет поднимут транспортный налог

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На пленарном заседании Законодательного собрания во вторник, 20 октября 2026 года, парламентарии рассмотрели инициативу регионального минэкономразвития о корректировке ставок транспортного налога. Как пояснили в ведомстве, действующие расценки не пересматривались с 2010 года.

Авторы законопроекта указали, что транспортный сбор формирует дорожный фонд, средства которого идут на ремонт трасс, искусственных сооружений, путепроводов и дворовых проездов. По расчетам ведомства, повышение ставок позволит аккумулировать больше финансов на улучшение дорожной сети, поскольку эти деньги направляются на содержание инфраструктуры.

Согласно плану ведомства, владельцы легковушек с мотором мощностью до 100 л. с. будут платить по 12 рублей за лошадиную силу вместо нынешних 7 рублей. Для машин мощностью 100–150 л. с. ставка поднимется с 15 до 30 рублей, в категории от 150 до 200 л. с. – с 30 до 50 рублей, от 200 до 250 л. с. – с 45 до 75 рублей, а для транспорта свыше 250 л. с. сбор вырастет с 90 до 150 рублей за л. с.

Министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко уточнила на заседании, что автовладельцы начнут рассчитываться по новым тарифам в конце 2028 года. По итогам обсуждения депутаты приняли законопроект к рассмотрению.