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·Авто·Олег Кипорук

Омичам впервые за 16 лет поднимут транспортный налог

Депутаты поддержали пересмотр сборов для пополнения дорожного фонда.
автомобили, парковка

На пленарном заседании Законодательного собрания во вторник, 20 октября 2026 года, парламентарии рассмотрели инициативу регионального минэкономразвития о корректировке ставок транспортного налога. Как пояснили в ведомстве, действующие расценки не пересматривались с 2010 года.

Авторы законопроекта указали, что транспортный сбор формирует дорожный фонд, средства которого идут на ремонт трасс, искусственных сооружений, путепроводов и дворовых проездов. По расчетам ведомства, повышение ставок позволит аккумулировать больше финансов на улучшение дорожной сети, поскольку эти деньги направляются на содержание инфраструктуры.

Согласно плану ведомства, владельцы легковушек с мотором мощностью до 100 л. с. будут платить по 12 рублей за лошадиную силу вместо нынешних 7 рублей. Для машин мощностью 100–150 л. с. ставка поднимется с 15 до 30 рублей, в категории от 150 до 200 л. с. – с 30 до 50 рублей, от 200 до 250 л. с. – с 45 до 75 рублей, а для транспорта свыше 250 л. с. сбор вырастет с 90 до 150 рублей за л. с.

Министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко уточнила на заседании, что автовладельцы начнут рассчитываться по новым тарифам в конце 2028 года. По итогам обсуждения депутаты приняли законопроект к рассмотрению.

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·Авто·Олег Кипорук

Омичам впервые за 16 лет поднимут транспортный налог

Депутаты поддержали пересмотр сборов для пополнения дорожного фонда.
автомобили, парковка

На пленарном заседании Законодательного собрания во вторник, 20 октября 2026 года, парламентарии рассмотрели инициативу регионального минэкономразвития о корректировке ставок транспортного налога. Как пояснили в ведомстве, действующие расценки не пересматривались с 2010 года.

Авторы законопроекта указали, что транспортный сбор формирует дорожный фонд, средства которого идут на ремонт трасс, искусственных сооружений, путепроводов и дворовых проездов. По расчетам ведомства, повышение ставок позволит аккумулировать больше финансов на улучшение дорожной сети, поскольку эти деньги направляются на содержание инфраструктуры.

Согласно плану ведомства, владельцы легковушек с мотором мощностью до 100 л. с. будут платить по 12 рублей за лошадиную силу вместо нынешних 7 рублей. Для машин мощностью 100–150 л. с. ставка поднимется с 15 до 30 рублей, в категории от 150 до 200 л. с. – с 30 до 50 рублей, от 200 до 250 л. с. – с 45 до 75 рублей, а для транспорта свыше 250 л. с. сбор вырастет с 90 до 150 рублей за л. с.

Министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко уточнила на заседании, что автовладельцы начнут рассчитываться по новым тарифам в конце 2028 года. По итогам обсуждения депутаты приняли законопроект к рассмотрению.

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Рубрика - Авто