В Омске перекроят десяток привычных автобусных маршрутов

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В четверг, 22 октября, в Омске обсудят изменения маршрутной сети общественного транспорта на 2027 год. Планируется запустить новые автобусы, изменить схемы действующих маршрутов и увеличить количество машин на отдельных направлениях. Вопрос рассмотрят на заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.

Три новых маршрута свяжут разные районы города. № 40 пройдет от СТЦ «Мега» до улицы Стрельникова, № 75 – от ПО «Иртыш» до завода «Металлист», а № 117 – от улицы Лобкова до поселка Новая Станица. На первом направлении планируют задействовать 15 автобусов большого и среднего классов, на втором – 16 машин среднего класса, на третьем – четыре.

На маршрутах № 24 и 110 хотят заменить 27 автобусов большого класса на 24 особо большого класса. На маршруте № 69 между улицей Стрельникова и ПО «Иртыш» 16 автобусов среднего класса заменят таким же количеством машин большого класса. При этом маршрут изменят: автобусы перестанут заезжать в поселок Привокзальный, но будут проходить у железнодорожного вокзала. Их путь проляжет по проспекту Карла Маркса, улицам Труда, Сухой Пролет, 1-й Красной Звезды, 1-й Трамвайной, Пугачева и Гуртьева.

На маршруте № 66 число автобусов увеличат с четырех до 10, а вместо городка Нефтяников они будут ездить от стройплощадки 111 до улицы 1-й Учхозной. На маршруте № 72 между поселками Чкаловский и Большие Поля, наоборот, количество машин сократят с 16 до 14, но автобусы среднего класса заменят на большой. Кроме того, маршрут перестанет проходить через микрорайон Первокирпичный.

Больше автобусов появится на маршрутах № 39 и 26. На первом, который связывает поселок Чкаловский с поселком Степным и СНТ «Ивушка», вместо шести машин среднего класса планируют выпустить 15 автобусов большого и среднего классов. На втором, между микрорайоном Булатово и поселком Чкаловским, число автобусов большого класса увеличат с семи до восьми зимой и до девяти летом.

Также планируют восстановить маршрут № 28 между микрорайоном Прибрежным и Домом туриста. На линию выйдут два автобуса среднего класса. Еще один маршрут, № 62, должен связать поселок Рыбачий, поселок Большая Островка и Трикотажную фабрику. На нем тоже будут работать автобусы среднего класса.