Омский производитель напитков с мертвым владельцем задолжал миллионы

Компания, некогда входившая в топ-5 налогоплательщиков, приближается к финансовому краху.

omskinform.ru

В октябре 2026 года судебные приставы открыли исполнительное производство против ООО «Омские напитки»: с организации требуют 72,4 млн рублей по статье «Ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам». Об этом сообщает «СуперОмск».

Предыстория разбирательства связана с уголовным делом в отношении учредителя предприятия Михаила Потапова. Летом текущего года производство в его отношении прекратили из-за кончины бизнесмена. Следствие инкриминировало ему уклонение от налогов в особо крупном размере, а для компенсации ущерба на имущество наложили арест. При этом Потапов до сих пор указан как владелец юрлица.

Деятельность компании складывалась неоднозначно. В 2021 году она вошла в число пяти ведущих омских производителей напитков среди налогоплательщиков. Спустя три года ей начислили налогов примерно на 192 млн рублей, включая 129 млн по акцизам и 38 млн по НДС.

В прошлом году производитель начал банкротиться. С августа 2026-го юрлицо проходит процедуру исключения из ЕГРЮЛ – причиной стала запись о недостоверности сведений.