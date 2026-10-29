Новосибирцы начали банкротить омскую птицефабрику

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Арбитражный суд Омской области ввел процедуру наблюдения в отношении птицефабрики «Калачинский инкубатор». Поводом для запуска банкротства стала задолженность предприятия в размере 12,8 миллиона рублей. Сроки проведения процедуры наблюдения в материалах суда пока не уточняются.

Инициатором процедуры банкротства выступила птицефабрика «Улыбино» из Новосибирской области. Конфликт между предприятиями возник из-за сорванной поставки продукции. Омская компания получила от партнеров 12 миллионов рублей предоплаты за 60 тонн тушек гусей, однако фактически поставила товара лишь на 500 тысяч рублей и отказалась возвращать оставшиеся средства.

После разбирательств новосибирский арбитражный суд обязал «Калачинский инкубатор» вернуть неосвоенный аванс в размере 11,4 миллиона рублей, а также выплатить свыше 515 тысяч рублей неустойки. Недополученные деньги новосибирское предприятие теперь пытается взыскать через процедуру банкротства.