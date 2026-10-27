Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

В Омской области обанкротилось крупное агропредприятие

Суд ввел конкурсное производство в отношении должника.
Трактор в поле посевная

Арбитражный суд Омской области признал банкротом сельхозпредприятие ООО «Еремеевское», занимавшееся растениеводством в Полтавском районе. На предприятии открыто конкурсное производство сроком до 20 апреля 2027 года.

Банкротства агрофирмы добился ее кредитор – омский поставщик удобрений «Агропром», который первоначально предъявлял требования на 71,5 миллиона рублей. Процедура наблюдения показала, что восстановить платежеспособность хозяйства невозможно. На момент первого собрания кредиторов в реестр включили обязательства на 40,9 миллиона рублей.

Предприятие работало в Полтавском районе с 2002 года под руководством Юрия Гольмана. Финансовые проблемы агрофирмы тянулись давно: в 2025–2026 годах «Еремеевское» судилось с районной администрацией из-за 2,3 млн рублей долга за аренду муниципальных земель.

Читайте также

·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

В Омской области обанкротилось крупное агропредприятие

Суд ввел конкурсное производство в отношении должника.
Трактор в поле посевная

Арбитражный суд Омской области признал банкротом сельхозпредприятие ООО «Еремеевское», занимавшееся растениеводством в Полтавском районе. На предприятии открыто конкурсное производство сроком до 20 апреля 2027 года.

Банкротства агрофирмы добился ее кредитор – омский поставщик удобрений «Агропром», который первоначально предъявлял требования на 71,5 миллиона рублей. Процедура наблюдения показала, что восстановить платежеспособность хозяйства невозможно. На момент первого собрания кредиторов в реестр включили обязательства на 40,9 миллиона рублей.

Предприятие работало в Полтавском районе с 2002 года под руководством Юрия Гольмана. Финансовые проблемы агрофирмы тянулись давно: в 2025–2026 годах «Еремеевское» судилось с районной администрацией из-за 2,3 млн рублей долга за аренду муниципальных земель.

Больше по тегу - #банкротство
Рубрика - Экономика/Бизнес