У владельцев культового омского клуба отобрали землю

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Арбитражный суд региона постановил расторгнуть договор аренды участка на проспекте Карла Маркса, где ранее работал культовый клуб «Атлантида». Истцом по делу выступил городской департамент имущественных отношений, добивавшийся прекращения прав компании АО «Атлантида-2000» на землю площадью почти 4,7 тыс. кв. метров.

Как следует из материалов судебного производства, помимо возврата территории в муниципальную собственность, инстанция признала отсутствующими обременения в виде залога и ипотеки, которые ранее были оформлены в пользу Примсоцбанка. Чиновники инициировали процедуру прекращения отношений после того, как арендатор перестал использовать участок по первоначальному назначению, а попытки урегулировать вопрос в досудебном порядке не принесли результатов из-за юридических нюансов с банковскими залогами.

Напомним, территория по адресу: пр. Маркса, 18/2, исторически связана с заводом «Электроточприбор», а с конца девяностых годов здесь функционировал популярный ночной клуб. Теперь городские власти получили законное право распоряжаться освобожденной площадкой. Решение суда вступило в силу, однако стороны могут обжаловать его в апелляционной инстанции.