Омск-информ
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·Промышленность·Олег Кипорук

В Омске планируют построить крупный завод

Мэрия выставила на торги крупную площадку в Кировском округе для промышленного использования.
Рабочий на заводе

Городская администрация выставила на аукцион участок земли в районе улицы Лесоперевалка в Кировском округе. Территория площадью более 6,3 тысячи квадратных метров предназначена для ведения производственной деятельности. Победитель торгов получит право заключить договор долгосрочной аренды муниципального участка.

Согласно Земельному кодексу, код 6.0 подразумевает производственную деятельность, которая включает в себя размещение промышленных объектов, мастерских, производственно-технических баз, складов и сопутствующей инфраструктуры, необходимой для выпуска продукции и переработки сырья.

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·Промышленность·Олег Кипорук

В Омске планируют построить крупный завод

Мэрия выставила на торги крупную площадку в Кировском округе для промышленного использования.
Рабочий на заводе

Городская администрация выставила на аукцион участок земли в районе улицы Лесоперевалка в Кировском округе. Территория площадью более 6,3 тысячи квадратных метров предназначена для ведения производственной деятельности. Победитель торгов получит право заключить договор долгосрочной аренды муниципального участка.

Согласно Земельному кодексу, код 6.0 подразумевает производственную деятельность, которая включает в себя размещение промышленных объектов, мастерских, производственно-технических баз, складов и сопутствующей инфраструктуры, необходимой для выпуска продукции и переработки сырья.

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Рубрика - Промышленность