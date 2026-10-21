Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В Омске восстановили крупный мясной цех

Площадь обновленного комплекса превысила 14 тысяч «квадратов».
мясной цех на Солнечной

В Кировском округе Омска завершилась реконструкция крупного мясоперерабатывающего комплекса. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод обновленных объектов в эксплуатацию.

Производственный комплекс расположен на улице 2-й Солнечной, 44а. На площадке обновили трехэтажный цех по переработке и выпуску мясной продукции площадью почти 14,8 тысячи квадратных метров, а также одноэтажный цех технических фабрикатов площадью 1,4 тысячи «квадратов».

Застройщиком промышленного объекта выступило ООО «Руском-Агро».

Ранее департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство автомойки самообслуживания.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омске восстановили крупный мясной цех

Площадь обновленного комплекса превысила 14 тысяч «квадратов».
мясной цех на Солнечной

В Кировском округе Омска завершилась реконструкция крупного мясоперерабатывающего комплекса. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод обновленных объектов в эксплуатацию.

Производственный комплекс расположен на улице 2-й Солнечной, 44а. На площадке обновили трехэтажный цех по переработке и выпуску мясной продукции площадью почти 14,8 тысячи квадратных метров, а также одноэтажный цех технических фабрикатов площадью 1,4 тысячи «квадратов».

Застройщиком промышленного объекта выступило ООО «Руском-Агро».

Ранее департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство автомойки самообслуживания.

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Рубрика - Общество