На юге Омска появится новая автомойка самообслуживания

Новый объект самообслуживания разместится на улице Машиностроительной.

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В Ленинском округе Омска построят еще одну автомойку самообслуживания. Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства, которые выдали соответствующее разрешение.

– Автомобильная мойка будет расположена на улице Машиностроительная. Площадь одноэтажного объекта – 368,5 кв. м, он рассчитан на 8 постов, – говорится в сообщении.

Застройщиком выступает ООО «Тасу Компани». Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, разработкой строительных проектов, сносом объектов и подготовкой строительных площадок. В перечень ее услуг также входят электромонтажные и сантехнические работы, установка систем отопления и кондиционеров, штукатурка, столярные и плотницкие работы, укладка полов, облицовка стен, покраска, остекление, внутренняя отделка зданий и ремонт крыш.

Сама компания зарегистрирована 20 января 2025 года. Ее учредителем и директором является Вадим Пригодич. Согласно данным за прошлый год, в организации числились два сотрудника.