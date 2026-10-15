Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Алексей Новиков

На юге Омска появится новая автомойка самообслуживания

Новый объект самообслуживания разместится на улице Машиностроительной.
автомойка

В Ленинском округе Омска построят еще одну автомойку самообслуживания. Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства, которые выдали соответствующее разрешение.

– Автомобильная мойка будет расположена на улице Машиностроительная. Площадь одноэтажного объекта – 368,5 кв. м, он рассчитан на 8 постов, – говорится в сообщении.

Застройщиком выступает ООО «Тасу Компани». Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, разработкой строительных проектов, сносом объектов и подготовкой строительных площадок. В перечень ее услуг также входят электромонтажные и сантехнические работы, установка систем отопления и кондиционеров, штукатурка, столярные и плотницкие работы, укладка полов, облицовка стен, покраска, остекление, внутренняя отделка зданий и ремонт крыш.

Сама компания зарегистрирована 20 января 2025 года. Ее учредителем и директором является Вадим Пригодич. Согласно данным за прошлый год, в организации числились два сотрудника.

Напомним, ранее сообщалось, что на Левобережье Омска планируют построить автомойку переменной этажности.

1783

Читайте также

·Общество·Алексей Новиков

На юге Омска появится новая автомойка самообслуживания

Новый объект самообслуживания разместится на улице Машиностроительной.
автомойка

В Ленинском округе Омска построят еще одну автомойку самообслуживания. Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства, которые выдали соответствующее разрешение.

– Автомобильная мойка будет расположена на улице Машиностроительная. Площадь одноэтажного объекта – 368,5 кв. м, он рассчитан на 8 постов, – говорится в сообщении.

Застройщиком выступает ООО «Тасу Компани». Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, разработкой строительных проектов, сносом объектов и подготовкой строительных площадок. В перечень ее услуг также входят электромонтажные и сантехнические работы, установка систем отопления и кондиционеров, штукатурка, столярные и плотницкие работы, укладка полов, облицовка стен, покраска, остекление, внутренняя отделка зданий и ремонт крыш.

Сама компания зарегистрирована 20 января 2025 года. Ее учредителем и директором является Вадим Пригодич. Согласно данным за прошлый год, в организации числились два сотрудника.

Напомним, ранее сообщалось, что на Левобережье Омска планируют построить автомойку переменной этажности.

1783
Больше по тегу - #строительство
Рубрика - Общество