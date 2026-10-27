Под Омском продают гостиничную базу с бассейном за 50 миллионов

Фото: omskinform.ru

Под Омском выставили на продажу готовый гостиничный бизнес с крупным земельным участком. Объект расположился на улице Дачной в поселке Дачном Омского района. Владельцы оценили комплекс строений и территорию в 50 миллионов рублей.

Потенциальному покупателю предлагают участок площадью 52,4 тыс. кв. м. На огороженной территории находятся гостиница на 45 мест, баня с бассейном, финский жилой дом, административный корпус, КПП, гаражи для легкового и грузового транспорта, а также овощехранилище и котельная.

На объекте есть собственная артезианская скважина с водонапорной башней, трансформаторная подстанция на 400 кВт, септики и шесть пожарных резервуаров. Капитальные здания оформлены в собственность, а земля находится в долгосрочной аренде.