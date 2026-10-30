Омским бизнесменам раздают помещения под одной крышей

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Департамент имущественных отношений администрации Омска объявил о проведении электронного аукциона на право аренды шести нежилых помещений. С победителями торгов заключат договоры аренды сроком на 5 лет.

Все выставленные на аукцион объекты располагаются в здании по адресу: улица Путилова, 7В. Общая площадь лотов составляет 86,1 квадратного метра, а суммарный начальный размер арендной платы за весь комплекс определен в 52 431 рубль в месяц.

В перечень объектов входят помещения различной площади:

Помещение 2П (19,4 кв. м) – начальная плата 12 117 руб./мес.

Помещение 3П (25,6 кв. м) – начальная плата 15 989 руб./мес.

Помещение 5П (5,3 кв. м) – начальная плата 1 964 руб./мес.

Помещение 6П (20,7 кв. м) – начальная плата 12 929 руб./мес.

Помещение 7П (6,8 кв. м) – начальная плата 4 248 руб./мес.

Помещение 9П (8,3 кв. м) – начальная плата 5 184 руб./мес.

Прием заявок от предпринимателей и заинтересованных лиц продлится до 23 ноября.

Ранее мэрия Омска выставила на аукцион право аренды земли в микрорайоне Входной. Там может появиться новая автомойка.