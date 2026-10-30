Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

В Омске распродают имущество крупного пассажирского предприятия

«Пассажирское предприятие № 8» избавляется от базы и участка на улице Нефтезаводской.
комплекс ПП-8 на Нефтезаводской

В Омске выставили на аукцион крупный имущественный комплекс «Пассажирского предприятия № 8». На электронной торговой площадке РТС-тендер начался прием заявок от потенциальных покупателей.

Объект располагается по адресу: улица Нефтезаводская, 40 – ранее там базировалось «Пассажирское автотранспортное предприятие № 7». В лот включен земельный участок площадью 10 тыс. кв. м, а также находящиеся на нем сварочно-кузовной цех, складские помещения, зона технического обслуживания автобусов и несколько нежилых построек.

Начальная стоимость всего коммерческого комплекса определена в 40,79 миллиона рублей. Прием заявок от участников продлится до 18 ноября, а сам аукцион запланирован на 20 ноября.

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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

В Омске распродают имущество крупного пассажирского предприятия

«Пассажирское предприятие № 8» избавляется от базы и участка на улице Нефтезаводской.
комплекс ПП-8 на Нефтезаводской

В Омске выставили на аукцион крупный имущественный комплекс «Пассажирского предприятия № 8». На электронной торговой площадке РТС-тендер начался прием заявок от потенциальных покупателей.

Объект располагается по адресу: улица Нефтезаводская, 40 – ранее там базировалось «Пассажирское автотранспортное предприятие № 7». В лот включен земельный участок площадью 10 тыс. кв. м, а также находящиеся на нем сварочно-кузовной цех, складские помещения, зона технического обслуживания автобусов и несколько нежилых построек.

Начальная стоимость всего коммерческого комплекса определена в 40,79 миллиона рублей. Прием заявок от участников продлится до 18 ноября, а сам аукцион запланирован на 20 ноября.

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Рубрика - Экономика/Бизнес