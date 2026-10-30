Для омичей отменят «налог на тапки»

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Кабмин планирует отказаться от введения таможенного сбора в размере 100 рублей за интернет-посылки, чтобы избежать двойного налогообложения покупателей. Соответствующие поправки готовят ко второму чтению законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

– Касательно вашего вопроса по таможенным сборам 100 рублей за посылку. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас скорее всего ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где соответственно таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора, – отметил замглавы ведомства ТАСС.

Изначально фиксированный сбор в 100 рублей за посылку стоимостью до 200 евро предлагали ввести для обеления рынка и выравнивания условий конкуренции. Однако после решения об интеграции НДС в систему трансграничной торговли от дополнительной нагрузки на граждан решили отказаться.

Под эту категорию подпадают любые товары для личного пользования, которые граждане заказывают на зарубежных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах (например, на китайском AliExpress). Чаще всего в таких посылках россияне получают одежду, обувь, гаджеты и аксессуары к ним, мелкую бытовую технику, косметику, автотовары и продукцию для дома.