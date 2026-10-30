Омский «Полиом» провел стажировку для преподавателей технических вузов России

Фото: Виталий Колосов

Одиннадцать преподавателей технических университетов из Москвы, Казани, Уфы, Новосибирска, Кузбасса и Омска прошли трехдневную стажировку на заводе полипропилена «Полиом». Они изучили производственные процессы и оборудование предприятия, чтобы использовать полученный опыт при подготовке будущих инженеров.

Программа охватила весь цикл производства: от приема и подготовки сырья до выпуска полипропилена и лабораторного контроля качества. Преподаватели знакомились с работой установок и обсуждали технологические решения со специалистами завода.

– На «Полиоме» постоянно внедряются современные нефтехимические технологии, и нам важно, чтобы этот опыт находил применение в подготовке будущих инженеров. Мы подробно познакомили преподавателей с производственными процессами, поделились практическими знаниями и технологическими решениями. Через образовательные программы ведущих вузов этот опыт будет передаваться студентам по всей стране. Для нас это вклад в подготовку специалистов, которые завтра придут работать в химическую отрасль, – рассказал руководитель «Полиома» Павел Евдокимов.

Фото: Виталий Колосов

Участники стажировки также отметили высокий уровень подготовки сотрудников предприятия и возможность увидеть современное оборудование в действии.

– Я приехал на стажировку из Москвы специально на «Полиом» как на одно из самых молодых и технологичных предприятий отрасли. Как преподавателя «зеленой» химии меня интересовала прежде всего рецептура полимеров, но здесь я открыл для себя и тему водородной энергетики. Обычно водород в промышленности получают паровой конверсией метана, а на омском заводе используют современные электролизные технологии – получают водород путем электролиза воды. Обязательно буду приводить этот практический кейс студентам. Кроме того, в эпоху, когда многое пытаются заменить цифровыми симуляторами, невероятно ценно увидеть вживую работу современного реактора и актуальных установок – не наследия 1980-х годов, а передового оборудования. Хочу отметить высокий профессиональный уровень персонала: мы, преподаватели разных профилей, задавали вопросы буквально по всем областям знаний, и даже рядовые аппаратчики и операторы отвечали глубоко и компетентно, – рассказал Олег Каримов, доктор технических наук и заместитель директора Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА.

Фото: Виталий Колосов

Стажировка прошла в рамках программы повышения квалификации «Новые материалы и химия. Реинжиниринг и современные технологии в нефтехимическом производстве». Она реализуется по федеральному проекту «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии».