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·Общество·Олег Кипорук

Пострадавших при атаке БПЛА омичей выписали из больницы

Жители Омска, травмированные во время воздушной атаки, успешно прошли лечение в стационаре.
Беспилотник, БПЛА

Все омичи, получившие ранения 24 октября во время налета беспилотников на Омск, успешно завершили курс лечения и выписаны из медицинских учреждений. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, врачи провели полный комплекс необходимых обследований и пришли к выводу, что жизни и здоровью пациентов больше ничего не угрожает.

– Омичи, пострадавшие 24 октября во время вражеской атаки БПЛА на Омск, выписаны из медицинских учреждений. По оценке врачей, их здоровью ничего не угрожает, – заявил Хоценко в своих каналах.

Напомним, что 24 октября Омская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА, продолжавшейся несколько часов. В результате налета средства ПВО отражали удары над городом, однако повреждения получили объекты в районе северного промышленного узла, а также произошел пожар в логистическом центре маркетплейса OZON. Медицинская помощь тогда потребовалась трем пострадавшим омичам.

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·Общество·Олег Кипорук

Пострадавших при атаке БПЛА омичей выписали из больницы

Жители Омска, травмированные во время воздушной атаки, успешно прошли лечение в стационаре.
Беспилотник, БПЛА

Все омичи, получившие ранения 24 октября во время налета беспилотников на Омск, успешно завершили курс лечения и выписаны из медицинских учреждений. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, врачи провели полный комплекс необходимых обследований и пришли к выводу, что жизни и здоровью пациентов больше ничего не угрожает.

– Омичи, пострадавшие 24 октября во время вражеской атаки БПЛА на Омск, выписаны из медицинских учреждений. По оценке врачей, их здоровью ничего не угрожает, – заявил Хоценко в своих каналах.

Напомним, что 24 октября Омская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА, продолжавшейся несколько часов. В результате налета средства ПВО отражали удары над городом, однако повреждения получили объекты в районе северного промышленного узла, а также произошел пожар в логистическом центре маркетплейса OZON. Медицинская помощь тогда потребовалась трем пострадавшим омичам.

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Рубрика - Общество