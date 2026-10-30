Омичам предложили мести дворы за скидки на ЖКХ

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Усилия жильцов, которые облагораживают свой район, участвуя, к примеру, в субботниках, следует поощрять скидками на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такую идею в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

– Если каждый житель квартиры принимает участие в развитии своего маленького района, своего дома, своего подъезда, своего этажа в крайних случаях, помогает его украсить, подштукатурить, где-то подкрасить, – сказал он. – Если бы каждый человек занимался такой активностью, его нужно было бы поощрить. Как его можно было бы поощрить? Скидками на ЖКХ. Очень удобно, через систему мониторинга – у нас камеры повсюду.

Парламентарий подчеркнул, что инициатива не касается выполнения профильных работ по содержанию дома – ремонта труб и сложного инженерного оборудования, которые остаются в зоне ответственности специалистов. Граждане могут участвовать в уборке дворов и подставлять плечо соседним социальным учреждениям. За такую активность депутат предлагает предоставлять скидку в размере 10–20 % от суммы в квитанциях. Для получения льготы жителю достаточно будет отправить фотоотчет через портал госуслуг, а выполненную работу оценят представители местной администрации.