«Влезть невозможно»: власти ответили на жалобы о давке в омском автобусе

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Омичка пожаловалась на невыносимые условия проезда в автобусе № 17, заявив о невозможности попасть в салон в вечерний час пик после пяти часов вечера. По ее словам, транспорт переполнен настолько, что пассажирам приходится буквально влезать в салон.

– С автобусами можете тогда решить проблему? Автобус № 17, в час пик с 17:00, в него влезть невозможно, – заявила омичка.

В городской администрации подтвердили, что в определенные часы на этом направлении действительно фиксируется предельная заполняемость салонов. Однако оперативно решить проблему и добавить на линию новые машины чиновники не могут.

– В настоящее время увеличить количество муниципального подвижного состава по городским маршрутам не представляется возможным по причине того, что весь муниципальный подвижной состав распределен по действующим маршрутам для обеспечения их стабильной работы, – сообщили в администрации.

Напомним, что ранее омичи жаловались и на другие автобусы, в частности на маршруты № 24, 64, 109 и 323. В мэрии также отметили заполняемость салонов и невозможность поставить новые машины на линии. Однако, как рассказали чиновники, скоро на некоторых маршрутах появятся новые, более вместительные автобусы-«гармошки».