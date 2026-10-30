«В условиях войны»: в России предложили забрать деньги у миллиардеров и банков

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После принятия Госдумой проекта бюджета на 2027–2029 годы в первом чтении лидер КПРФ Геннадий Зюганов озвучил предложения по дополнительным источникам финансирования. Политик считает возможным направить на государственные нужды 700 млрд рублей, собранных с российских миллиардеров.

– Только они, миллиардеры, у вас не платят нормальные налоги в условиях войны (СВО. – Прим. ред.). Возьмите с них 700 млрд – это тоже уже бюджет, четверть. И если посмотреть деньги, которые вложили в банки и граждане, и коллективы, – еще 130 трлн в рублях – это еще три бюджета. У вас на столе лежит пять бюджетов, и вы не можете выделить деньги, – сказал Зюганов RTVI.

Ранее депутат уже озвучивал сумму 130 трлн рублей, хранящихся на счетах граждан и предприятий, что вызвало опасения населения по поводу возможного изъятия накоплений. Тогда парламентарию пришлось опровергать подобные трактовки, поясняя, что речь шла о неэффективности существующей модели экономики и слишком высоких ставках, стимулирующих граждан копить деньги на депозитах вместо инвестиций в реальное производство.