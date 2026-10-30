Омичи смогут удвоить зарплату за один рабочий день

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Омичам напомнили о правилах оплаты труда и предоставлении льгот при работе в День народного единства. В этом году праздничный день 4 ноября выпадает на среду, и за труд в эту дату положена повышенная компенсация.

По словам заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова, работа в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. Однако сотрудник может выбрать альтернативу.

– Работа в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По желанию сотрудника, трудящегося в праздничный день, ему может быть предоставлен взамен другой день отдыха. В этом случае работа оплачивается в одинарном размере. День отдыха оплате не подлежит – его можно использовать в течение года в виде отгула или присоединить к отпуску, – пояснил Машаров РИА Новости.

Эксперт также подчеркнул, что льготные категории сотрудников – инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, родители-одиночки и многодетные – могут привлекаться к работе в праздник только с их письменного согласия. Без согласия вызывать на смену разрешено лишь при чрезвычайных обстоятельствах, таких как аварии или стихийные бедствия.