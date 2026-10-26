Не чиновники и не бизнесмены: омичи назвали самую благородную профессию

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Омичи считают медиков наиболее достойными представителями профессий, связанных с благородством, нравственностью, самоотверженностью и честностью. Так ответили 26 % участников опроса SuperJob, проведенного в 2026 году. Чаще всего среди медицинских специальностей респонденты называли работников неотложной помощи, акушеров и хирургов.

Следом расположились учителя и военнослужащие, получившие по 13 % голосов. В 8 % случаев омичи называли спасателей, пожарных и работников МЧС.

Еще 5 % опрошенных отнесли к самым благородным профессиям рабочие специальности. В эту категорию омичи включали шахтеров, электриков, сварщиков, строителей и моряков. Для 2 % респондентов наиболее достойными оказались инженерные профессии – проектировщики, технологи, химики, энергетики и экологи.

В числе других ответов омичи называли представителей самых разных сфер. Среди них – дворники и уборщики, социальные работники и волонтеры, пилоты и космонавты, правозащитники и полицейские, журналисты и библиотекари, ученые и фермеры.

При этом 7 % респондентов отметили, что самоотверженность нельзя привязать к какой-то одной профессии – такие люди работают в самых разных сферах. Еще 6 % участников опроса, напротив, считают, что в современном мире не осталось профессий, которые можно назвать честными и нравственными.