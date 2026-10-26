Стало известно о неожиданно высоком доверии россиян к нейросетям

Фото создано при помощи ИИ

Почти треть россиян доверяет рекомендациям нейросетей при выборе товаров и услуг. Такой вариант ответа выбрал 31 % участников опроса. Для сравнения, обзорам блогеров доверяют 23 % респондентов, официальным сайтам брендов – 18 %, а рекламе самих компаний – 17 %. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на исследование маркетингового агентства «Ярко» и финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Отметим, что в октябре этого года исследователи опросили 3654 человека. Женщины составили 63 % участников, мужчины – 37 %.

Так, большинство россиян спокойнее относятся к рекламе с использованием нейросетей, если бренд открыто сообщает об этом. Такой подход одобряют 62 % опрошенных, тогда как полностью отвергают применение ИИ в рекламе лишь 6 %. Наиболее подходящими форматами для нейросетей респонденты назвали необычные визуальные эффекты (43 %), мемы и вирусный контент (38 %), а также анимацию (31 %). Такие результаты показал опрос.

В целом отрицательно рекламу воспринимают 22 % россиян, нейтрально – 28 %, а положительно – 19 %. Последние, в частности, ценят возможность узнавать из объявлений о новых товарах и услугах. Среди других раздражающих приемов 59 % опрошенных назвали рекламу, замаскированную под обычный контент. Еще 38 % не нравится чрезмерная громкость объявлений и агрессивное визуальное оформление.

Сильнее всего россиян раздражают кликбейт и обещания, которые преувеличивают преимущества товара или услуги. На это указали 98 % опрошенных. Еще 91 % недовольны рекламой, которую сложно закрыть или пропустить, а 81 % – слишком частым повторением объявлений. При этом к рекламе, созданной с помощью нейросетей, участники исследования относятся по-разному. У 38 % она вызывает раздражение, 19 % считают ее менее качественной, а для 51 % все зависит от того, как именно используется искусственный интеллект.

Однако стоит отметить, что по результатам опроса 87 % россиян хотя бы раз совершали покупки после просмотра рекламы, причем 75 % делали это неоднократно. При оценке рекламы россияне прежде всего ценят оригинальность и чувство юмора.