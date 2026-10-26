Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

Омскую область продолжит атаковать туман и осадки

Столбики термометра опустятся до - 3°C.
туман, зима, снег, утро

В Омской области в понедельник, 26 октября, ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, местами пройдут небольшие осадки.

Днем температура воздуха составит +3...+8 °C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ночью столбики термометров покажут от -3 до +2 °C. В отдельных районах возможен туман. Ветер сменит направление на юго-западное и западное, его скорость составит 2-7 м/с. Атмосферное давление при этом существенно не изменится.

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·Общество·Алексей Новиков

Омскую область продолжит атаковать туман и осадки

Столбики термометра опустятся до - 3°C.
туман, зима, снег, утро

В Омской области в понедельник, 26 октября, ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, местами пройдут небольшие осадки.

Днем температура воздуха составит +3...+8 °C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ночью столбики термометров покажут от -3 до +2 °C. В отдельных районах возможен туман. Ветер сменит направление на юго-западное и западное, его скорость составит 2-7 м/с. Атмосферное давление при этом существенно не изменится.

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Рубрика - Общество