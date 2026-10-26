Врач раскрыл омичам разрушительные последствия энергетиков

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Стало известно о разрушительном влиянии энергетиков на здоровье детей. Педиатр Дмитрий Казаков рассказал «Ленте.ру», к каким последствиям может привести употребление таких напитков несовершеннолетними.

Употребление энергетиков способно негативно отразиться на работе сердца и сосудов. Педиатр отметил, что кофеин в составе напитков может вызывать учащенное сердцебиение, повышать давление и нарушать сердечный ритм. Прием энергетика непосредственно перед тренировкой повышает риски, поскольку организм одновременно испытывает воздействие кофеина и физической нагрузки.

Еще одним последствием употребления энергетиков врач назвал проблемы со сном. По словам Казакова, регулярное недосыпание может негативно сказываться на развитии подростков, а также снижать концентрацию внимания и ухудшать память. Избыток кофеина также способен повышать тревожность и провоцировать панические атаки.

- Важно отметить, что помимо кофеина, в состав энергетических напитков могут входить и другие стимулирующие компоненты, например таурин, гуарана, L-карнитин и женьшень. Их сочетание с кофеином может усиливать негативное воздействие напитка на нервную и сердечно-сосудистую системы несовершеннолетних, - отметил врач.

Кроме того, энергетические напитки могут стать причиной проблем с пищеварением, отметил Казаков. Содержащиеся в них кофеин и кислоты иногда вызывают тошноту, рвоту, боли в животе и диарею. Частое употребление сладких энергетиков также опасно из-за большого количества сахара - это может увеличить риск ожирения, инсулинорезистентности и диабета второго типа.