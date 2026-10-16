Омичам раскрыли, почему бесполезно «поднимать» иммунитет осенью

Иммунолог предупредила о рисках бесконтрольного приема добавок.

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Аллерголог-иммунолог Ольга Кудряшова объяснила, почему витамины и биологически активные добавки не помогают предотвратить простуду, если принимать их без показаний. Врач также развеяла распространенное мнение о том, что с наступлением осени иммунитет нуждается в дополнительном укреплении. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Как пояснила Кудряшова, сезонный рост заболеваемости не свидетельствует о том, что защитные силы организма осенью снижаются. Распространению респираторных инфекций способствует увеличение числа контактов: люди чаще находятся в помещениях, а дети после каникул возвращаются в школы и детские сады. На общее состояние организма также могут влиять сухость воздуха из-за работающего отопления, недосып и длительный стресс.

По словам специалиста, осенью люди нередко начинают принимать витамины и препараты для стимуляции иммунитета, рассчитывая защититься от простудных заболеваний. Однако эффективность многих подобных средств научно не подтверждена.

– Иммунная система представляет собой сложный комплекс клеток, тканей и органов, а не показатель, который можно увеличить одной таблеткой или курсом капель, – подчеркнула эксперт.

При этом витамин С, по словам Кудряшовой, может немного уменьшить продолжительность простуды, но не защищает от заражения. Растительные препараты также требуют осторожности: они способны провоцировать аллергические реакции и влиять на действие других лекарств.

Иммунолог призвала не злоупотреблять витаминами и биологически активными добавками, если для их приема нет конкретных показаний. При обнаружении дефицита необходимых организму веществ важно восполнить их недостаток. Однако, если человек часто переносит тяжелые инфекции, сталкивается с повторными пневмониями или долго восстанавливается после болезни, ему следует пройти обследование у врача. Она также напомнила, что антибиотики не предотвращают заражение ОРВИ. Препараты, влияющие на работу иммунной системы, необходимо использовать только по назначению специалиста.