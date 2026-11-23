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В конце осени людям становится заметно тяжелее вставать по утрам из-за сокращения светового дня. Как справиться с постоянной усталостью и сонливостью в ноябре, в беседе с KP.RU рассказала заслуженный врач России Ольга Шарапова.

По словам специалиста, запускать организм нужно в первые полчаса после пробуждения. Для этого стоит сразу распахнуть шторы, включить яркий свет или выйти на свежий воздух – это останавливает выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться.

Отдельное внимание врач уделила утреннему рациону: она посоветовала делать ставку на белковый завтрак и отказаться от сладкого с выпечкой, которые усиливают вялость. Кофе же, по ее словам, дает только кратковременный эффект и не способен заменить полноценный отдых.

Также медик порекомендовала пить больше воды, поддерживать физическую активность и придерживаться единого графика сна даже в выходные дни. При необходимости днем допустим короткий отдых на 20–40 минут, а вечером перед засыпанием лучше проветрить спальню и отложить смартфон.

Если же упадок сил не отступает несколько дней подряд, Шарапова призвала не затягивать с визитом к специалисту.